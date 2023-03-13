كوريا الجنوبية: انهيار «سيليكون فالى» تأثيره محدود على السوق العالمية

جدة - نرمين السيد - قال تشو كيونج هو، وزير مالية كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يكون لانهيار بنك سيليكون فالى "إس.فى.بى"، تأثير محدود على السوق المالى العالمى، على الرغم من استمرار الشكوك وسط تحركات سياسة التشديد النقدى، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأغلقت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى، مجموعة إس فى بى (SVB)، المالية التى تُركز على إقراض الشركات الناشئة، وسيطرت على ودائع العملاء فى أكبر فشل لبنك أمريكى، منذ الأزمة المالية لعام 2008، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على السوق المالية العالمية.

وأوضح "كيونج" أنه عقب التقرير المُتعلق بإغلاق بنك سيليكون فالى فى الولايات المتحدة، تصاعدت التقلبات والشكوك فى السوق المالية فى داخل البلاد وخارجها.

وأضاف، أن الخبراء يعتقدون أنه من المُحتمل أن يكون للحادث تأثيرات محدودة على الاقتصاد العالمي، مع بذل السُلطات المالية الأمريكية جهودًا فورية لحماية المودعين.

وأشار إلى أن الغموض سيبقى فى الاقتصاد العالمى بسبب تحركات التشديد النقدى، وأضاف أن الحكومة ستضع إجراءات دعم إضافية لمساعدة المصدرين.

وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الإثنين، أن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت بمقدار 16.2% على أساس سنوى فى أول 10 أيام من مارس بسبب ضعف صادرات الرقائق.

وتراجعت صادرات البلاد فى الفترة من الأول يناير، بنسبة 12.6%، مع وصول العجز التجارى إلى 22.7 مليار دولار، حتى يوم 10 مارس هذا العام.