بايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن فوضى انهيار «سيليكون فالى»

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى بيان "أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا فى هذا الموقف مرة أخرى"، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأغلقت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى، بنك سيليكون فالى، الذى يركز على إقراض الشركات الناشئة، وسيطرت على ودائع العملاء فى أكبر فشل لبنك أمريكى، منذ الأزمة المالية لعام 2008، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على السوق المالية العالمية.