العالم اليوم - وفاة الياباني كنزابورو أوي الحائز على جائزة نوبل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 11:16 صباحاً - أعلن في اليابان اليوم الاثنين عن وفاة الروائي الياباني كنزابورو أوي الحائز على جائزة نوبل للآداب عن عمر ناهز 88 عاما.

وكان الأديب الراحل فاز بنوبل للآداب من خلال كتب عن النزعة السلمية وعن ابنه المعاق، في الثالث من مارس بسبب التقدم في السن، وذلك حسبما أفاد ناشره.

وكنزابورو أوي، الذي ولد في 31 يناير 1935، هو ثاني ياباني يحصل على جائزة نوبل في الأدب.

وقد استغل الروائي، الحائز على جائزة نوبل عام 1994، شهرته للاحتجاج على الأسلحة والطاقة النووية.