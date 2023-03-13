بنك إنجلترا: HSBC يستحوذ على الوحدة البريطانية لـ «سيليكون فالى»

جدة - نرمين السيد - وأشار البيان الصادر عن بنك إنجلترا، إلى أن عملاء بنك "سيليكون فالى بنك SVB" ببريطانيا سيتمكنون من الوصول لودائعهم، لافتًا إلى أن بنك "HSBC" يستحوذ على الوحدة البريطانية لبنك "سيليكون فالى"

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