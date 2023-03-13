الجيش الأوكرانى: صد محاولات القوات الروسية للسيطرة على باخموت

جدة - نرمين السيد - وأشارت أنباء صادرة عن أوكرانيا وروسيا، أمس الأحد، إلى مقتل المئات من قوات الجانب الآخر خلال الساعات الـ24 الماضية فى القتال من أجل السيطرة على مدينة باخموت.

وتتصدى كييف لهجمات متواصلة دون هوادة، وبات نهر صغير يمر وسط المدينة يمثل خط المواجهة الجديد.

قال سيرهى شيريفاتى، المتحدث باسم القوات الأوكرانية فى شرق البلاد، إن 221 من القوات الموالية لموسكو قتلوا وأصيب أكثر من 300 فى باخموت.