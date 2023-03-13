توتر فى شبه الجزيرة الكورية.. بيونج يانج تبدأ تدريبات تحسبا لحرب حقيقية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، فإن مناورات "درع الحرية" العسكرية هى الأكبر منذ خمس سنوات، وتمتد فى الفترة من 13 إلى 23 مارس الجارى، ونفذت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة جوية لقاذفة أمريكية ومقاتلة كورية جنوبية سبقت "درع الحرية".

وأشار التقرير إلى أن المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية أثارت غضب كوريا الشمالية، واعتبرتها غزوًا لأراضيها. كما وجهت بيونج يانج الدعوة إلى الأمم المتحدة لحث سول وواشنطن على وقف مناوراتهما العسكرية، وكذلك التصريحات الاستفزازية التى تخرج منهما.

كما حذر نائب وزير الخارجية الكورى الشمالى كيم سون يونج، من وضع إقليمى حرج لا يمكن السيطرة عليه، ومؤكدًا أن الأعمال غير المسؤولة للحليفتين لن تؤدى إلا إلى انتقال الوضع الإقليمى ‘إلى مرحلة حرجة جدًا ولا يمكن السيطرة عليها.

كما أمر الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون جيشه بتكثيف مناوراته العسكرية، كما بدأت بيونج يانج بشكل منتظم محاكاة تدريبات محاكاة مختلفة بطرق متنوعة تحسبًا لحرب حقيقية.

وتحمل كوريا الشمالية الولايات المتحدة مسؤولية ما تعتبره انهيارًا للأنظمة الدولية الخاصة بمراقبة التسلح.