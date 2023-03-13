رئيس الوزراء الصينى الجديد ينتقد سياسة واشنطن تجاه بكين

جدة - نرمين السيد - وقال لى فى مؤتمر صحفى فى العاصمة الصينية بكين: "الصين والولايات المتحدة يمكنهما ويجب أن تتعاونا.. عندما تعمل الصين والولايات المتحدة معا، هناك أمور كثيرة يمكننا تحقيقها، إلا أن التطويق والقمع ليسا مفيدين لأى أحد"، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
وكان لى تشيانج، الرئيس السابق للحزب الشيوعى فى شنجهاى، قد تولى منصب رئيس الوزراء الصينى السبت الماضى، وهو ثانى أعلى منصب فى البلاد.
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