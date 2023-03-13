مصرع 10 أشخاص فى إطلاق نار بـ المكسيك

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب المدعى العام لجواناخواتو، فى بيان، إن "ملهى ليلى شهير بالولاية كان مسرحا لأعمال عنف جديدة، بعدما فتح عشرات المسلحين المجهولين النار داخل الملهى، وأودوا بحياة عشرة أشخاص، من بينهم امرأتان، وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".
وأضاف البيان، أنه لم يتم حتى الآن التعرف على أى من المسلحين، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد أسباب وملابسات الحادث العنيف.
ويعد الحادث الثانى فى الولاية فى أقل من أربعة أشهر، بعد حادث إطلاق نار فى 10 نوفمبر الماضى راح ضحيته تسعة أشخاص، بينهم أربع نساء.
وأدانت حكومة الولاية الأحداث العنيفة وقالت إنها "تعمل مع النيابة العامة عبر الأجهزة الأمنية لاعتقال المسؤولين ومعاقبتهم".
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