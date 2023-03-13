مقتل 22 مهاجرا إثر غرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر

جدة - نرمين السيد - أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، بمقتل 22 مهاجرا إثر غرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر، اليوم الإثنين.



جدة - نرمين السيد - أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، بمقتل 22 مهاجرا إثر غرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر، اليوم الإثنين. وقبل أسبوع، قتل 64 مهاجرًا إثر تحطم قارب لهم قبالة سواحل إيطاليا، وسط وقوع حوادث متتالية للمهاجرين حول العالم.

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