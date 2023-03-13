زيلينسكى يكشف خسائر الجيش الروسى فى معركة باخموت

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن أكثر من 1100 قتيل سقطوا فى صفوف القوات الروسية خلال أقل من أسبوع فى المعارك قرب باخموت، التى تعد محور القتال حاليا شرقى أوكرانيا.





وقال زيلينسكى فى خطابه اليومى المصور: "فى أقل من أسبوع، بدءا من السادس من مارس، تمكنا من قتل أكثر 1100 جندى معاد فى قطاع باخموت وحده".

وأضاف أن 1500 جندى روسى أصيبوا أيضا بجروح بالغة بما يكفى لإبعادهم عن أى عمليات أخرى، كما "دمرت عشرات القطع من عتاد العدو وأكثر من 10 مستودعات ذخيرة روسية".

وسيطرت قوات روسية وقوات تابعة لـ"فاجنر" على منطقة فى الجزء الشرقى من المدينة ومشارفها من جهة الشمال والجنوب، لكنها أخفقت حتى الآن فى حصارها بالكامل.

وتقول موسكو إن السيطرة على باخموت ستحدث ثغرة فى الدفاعات الأوكرانية، وستكون خطوة فى سبيل السيطرة الكاملة على منطقة دونباس الصناعية، وهى هدف كبير فى الحرب.