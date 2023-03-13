العالم اليوم - "مقابلة فظة وقفاز على يد واحدة".. لقطات لافتة من الأوسكار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 09:22 صباحاً - كان حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ليل الأحد الاثنين، مليئا من بالحوادث الغريبة واللافتة، وتراوحت بين تصرف خارج عن المألوف وارتداء ما لا يعرف ارتداؤه في مناسبة كهذه.

وكانت اللقطة التي استحوذت على اهتمام وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل، المقابلة التي أجراها الممثل البريطاني هيو غرانت.

وخلال المقابلة، بدا واضحا أن الممثل، البالغ من العمر 62 عاما، يزدري العارضة ومقدمة البرامج في شبكة "إي بي سي" أشلي غراهام، التي كانت تطرح عليه الأسئلة.

وكانت إجابات هيو غرانت مقتضبة إلى حد بعيد في المقابلة، التي أجريت على هامش توزيع جوائز أوسكار.

وبدأت المقابلة بسؤال عن الشيء المفضل له في جوائز الأوسكار، فتوقف الفنان البريطاني برهة من الوقت قبل أن يقول "إنه أمر رائع أن تكون البشرية كلها هنا".

وعندما سألته عن شعوره لكونه جزءا من فيلم "أخرجوا السكاكين" ومتعة التصوير فيه، فأجاب ساخرا أنه بالكاد شارك فيه، وظهر فيه لمدة 3 ثوان.

وعادت المقدمة لتطرح عليه سؤال المتابعة: "يجب أن يكون أمر ممتعا، رغم ذلك، لقد استمتعت بالفيلم. أليس كذلك؟" فأجاب الممثلة وهو ينظر بعيدا: "تقريبا".

واعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المقابلة كانت أكثر لحظة "محرجة" في جوائز أوسكار منذ الصفعة الشهيرة التي وجهها الممثل ويل سميث لمقدم الحفل العام الماضي كريس روك.

والغريب في قصة غرانت أنه كان مقدم الحفل، أي أنه يجب أن يكون أكثر دبلوماسية في التعامل، حتى لا يكرر سلوك روك.

ورأت صحيفة "نيويورك بوست" أن المقدمة طرحت أسئلة عادية لا تستحق أن يكون جوابها ازدراءً.

السؤال الغريب

وتعرضت مالالا يوسف الحائزة على جائزة نوبل للسلام لموقف محرج عندما طرح عليها مقدم البرامج جيمي كيميل سؤالا بدا غريبا.

وقال كيميل موجها لها السؤال: "إن عملك في مجال حقوق الإنسان وتعليم المرأة والأطفال كان مصدر إلهام، وبصفتك أصغر فائزة في جائزة نوبل، هل تعتقدين أن هاري ستايلز (الممثل والمغني البريطاني) يمكن أن يكون بصق على كريس باين (ممثل أميركي) (يقصد حادثة شهيرة أثارت اللبس في مهرجان فينيسيا السينمائي)؟

وقبل أن تتحدث مالالا، كانت ملامح وجهها توحي بالاستغراب الشديد، واكتفت بالقول إنها تتحدث فقط عن السلام.

قفاز على يد واحدة

وكان غريبا أن يرتدي الممثل الأميركي مورغان فريمان قفازا على يده اليسرى في الحفل.

واستغرب كثيرون أن يقدم الممثل الشهير على أمر كهذا وتساءلوا عن السبب وراء ذلك.

لكن صحيفة "نيوويرك بوست" قالت إن هذا الأمر ليس غريبا على فريمان، وأضافت أن الأمر يتصل بحادث سير تعرض له الممثل قبل سنوات، مما ترك يده مشلولة.

وأضافت أن فريمان يعاني من تلف شديد في الأعصاب ويرتدي قفازا ضاغطا للحفاظ على تدفق الدم في يده.