حاكم بيلجورود الروسية: الدفاعات الجوية تسقط 4 صواريخ أوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الإثنين، أن نظام الدفاع الجوى أسقط أربعة صواريخ أوكرانية فى أجواء المنطقة بيلغورود وأسفر الحادث عن إصابة مواطن على الأقل.





وكتب غلادكوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" إن نظام الدفاع الجوى عمل فوق أجواء المقاطعة وأسقط أربعة صواريخ من الجانب الأوكراني، حيث أسفر العدوان عن إصابة مواطن على الأقل".

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