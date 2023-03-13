العالم اليوم - رئيس وزراء الصين ينتقد "القمع" و"التطويق" الأميركي لبلاده

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 08:16 صباحاً - انتقد رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ، اليوم الاثنين، ما اعتبره "تطويقا" لبلاده و"قمعها" من جانب الولايات المتحدة، في موقف أطلقه مع انتهاء الدورة السنوية للبرلمان.

وقال لي في مؤتمر صحفي في العاصمة الصينية بكين: "الصين والولايات المتحدة يمكنهما ويجب أن تتعاونا.. عندما تعمل الصين والولايات المتحدة معا، هناك أمور كثيرة يمكننا تحقيقها"، وفقا لفرانس برس.

وتابع قائلا: "التطويق والقمع ليسا مفيدين لأي أحد".

من جهته شدد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، اليوم الاثنين، على الحاجة إلى تعزيز الأمن القومي، في خطابه الأول منذ توليه رئاسة الصين لولاية ثالثة.

وحذر شي، أمام نحو 3000 نائب تجمعوا في قصر الشعب في بكين، من المخاطر التي تتعرض لها الصين، في كلمة ألقاها في ختام الدورة السنوية للبرلمان.

وقال شي "الأمن هو أساس التنمية، في حين أن الاستقرار شرط أساسي للازدهار"، بحسب ما أفادت فرانس برس.

ولتحقيق ذلك، شدد على ضرورة "التعزيز الكامل لعملية تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة، وجعل (الجيش) سورا فولاذيا عظيما يحمي بشكل فعال السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية".

والجمعة فاز شي الذي كان المرشح الوحيد، بولاية جديدة مدتها 5 سنوات على رأس الصين، بعد تصويت بالإجماع في البرلمان، في خطوة جاءت تتويجا لصعوده الذي جعل منه أقوى زعيم للبلاد منذ أجيال.