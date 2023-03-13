وزير الإعلام اليمنى يدين قيام مليشيا الحوثى بتجميد حسابات الخطوط الجوية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الاعلام معمر الإريانى فى تصريح أن هذا الاجراء يهدد بوقف صرف أجور الموظفين، ونفقات التشغيل، وتعطل الخدمات التى تقدمها الشركة لكافة المواطنين فى مختلف المحافظات دون تمييز، وتوقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء.

وأضاف أن هذه الممارسات تؤكد إصرار مليشيا الحوثى الإرهابية على المضى فى نهج التصعيد، وارباك اى خطوات لانفراج الازمة وتخفيف حدة الاوضاع الانسانية، ضاربة عرض الحائط بالجهود التى تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واستعادة الهدنة، وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين المتفاقمة منذ ثمانية اعوام جراء ظروف الحرب التى فجرها الانقلاب.

وطالب الإريانى المجتمع الدولى والامم المتحدة ومبعوثها لليمن باتخاذ موقف حازم ازاء هذه الممارسات التى تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، والضغط على مليشيا الحوثى لرفع القيود عن حسابات شركة الخطوط الجوية اليمنية “الناقل الوطنى فى اليمن”، وعدم إقحام الشركة فى الصراع السياسي.