العالم اليوم - كي هوي كوان يفوز بأوسكار أفضل ممثل مساعد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 04:19 صباحاً - فاز الممثل كي هوي كوان بجائزة أفضل ممثل مساعد خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار عن دوره في فيلم (إيفري ثينج.. إيفري وير أول آت وانس) "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت".

وفازت جيمي لي كيرتس بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم نفسه. وكانت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة من نصيب فيلم (بينوكيو لجييرمو ديل تورو) "جييرمو ديل توروز بينوكيو". وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم (نافالني) الذي تدور أحداثه حول تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في واقعة كادت أن تودي بحياته.

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