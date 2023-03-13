مايك بنس: التاريخ سيحمل ترامب مسؤولية أحداث اقتحام الكابيتول

جدة - نرمين السيد - قال نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس، اليوم الأحد، إن التاريخ سيُحمِّل الرئيس السابق دونالد ترامب المسؤولية عن أحداث اقتحام مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس الأمريكى)، التى وقعت فى 6 يناير 2021 بعد خسارة ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ضد منافسه الرئيس الحالى جو بايدن.





وتزامنًا مع إعلان ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024، صرح بنس -حسبما نقل عنه موقع "أكسيوس" الإخبارى الأمريكى- بأن ترامب كان "مخطئًا" فى الإيحاء بأن له الحق فى قلب نتائج انتخابات 2020. وأضاف بنس: "كلماته ترامب المتهورة عرضت عائلتى للخطر كما عرضت كل شخص فى الكابيتول فى ذلك اليوم للخطر، وأنا أعلم أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب. السياح لا يصيبون 140 ضابط شرطة خلال مشاهدة المعالم السياحية، كما أن السياح لا يحطمون الأبواب للوصول إلى رئيس مجلس النواب".

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