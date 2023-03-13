أستاذ قانون للقاهرة الإخبارية: زيارة الملك تشارلز لفرنسا لها أبعاد سياسية

جدة - نرمين السيد - قال أستاذ القانون الدولى مجيد بودن، إن العلاقة بين بريطانيا وفرنسا هى علاقة منسجمة على مدة طويلة من الزمن، ولكن هناك دائما تنافس بينهم، حتى وهما فى تحالف استراتيجى يكون بينهما تنافس.





وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الملك تشارلز يتقن اللغة الفرنسية ويقضى أوقات كثيرة فى فرنسا، وله علاقات كبيرة فى فرنسا ومع الشعب الفرنسى. ولفت إلى أن توطيد بريطانيا العلاقة مع فرنسا كان الهدف منه أن تروج بريطانيا إلى أن خروجها من الاتحاد الأوروبى ناجح، عن طريق التقارب مع الرئيس إيمانويل ماكرون، الذى يقود أوروبا حاليا، ولكن هذا الترويج فشل. وأوضح أن فرنسا لها حدود بحرية مع بريطانيا تحكمها اتفاقيات تساعد بريطانيا للحد من تدفق المهاجرين من القارة الأوروبية إلى بريطانيا، وبالتالى هذه الاتفاقيات تتضمن حزما تمويلية لدعم الأمن على الحدود تقدمها بريطانيا لفرنسا. وأكد على أن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبى ممكن قانونا، لكن يجب أن ننظر إلى مصلحة بقية الأطراف، بريطانيا وفرنسا والمهاجرين نفسهم، الذين يحاولون الرحيل إلى دولة يتمكنون من العيش فى ظل قوانينها، وأن حرية التنقل مكفولة لهم.

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