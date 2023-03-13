القاهرة الإخبارية.. كوريا الجنوبية: بيونجيانج أطلقت صاروخا من غواصة

جدة - نرمين السيد - وأطلقت بيونج يانج صاروخى "كروز" من غواصة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد بدء مناورات عسكرية مشتركة أمريكية- كورية جنوبية واسعة النطاق.
وبحسب الوكالة الكورية الشمالية أطلقت غواصة الصاروخين من قبالة سواحل مدينة سينبو الواقعة فى شرق البلاد.
من جهته أفاد جيش كوريا الجنوبية بأنه رصد إطلاق صاروخ واحد غير محدد، وفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
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