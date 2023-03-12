تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الرسمى باسم الادارة العامة للحرس الوطنى التونسى -فى بيان له اليوم الأحد- أنه فى إطار سعى وحدات الحرس الوطنى للحد من ظاهرة الإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس تمكنت وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات القصرين، جندوبة وتوزر من ضبط 56 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة. وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

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