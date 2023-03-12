الجيش الأوكرانى يطلق 7 غارات جوية ضد أهداف روسية خلال الـ24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الأوكرانية أطلقت 7 غارات جوية على أهداف روسية خلال الـ24 ساعة الماضية، ونجحت فى إصابة نظام الدفاع الجوى الصاروخى الروسى.





وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فى بيانها اليومى عن وضع المعارك -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية- إلى أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية قصفت موقع قيادة روسى واحد ومستودع للذخيرة وفردين من الجيش الروسى ومجموعة من المعدات العسكرية خلال اليوم المنصرم.

وأضاف البيان أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها على القيام بأعمال هجومية فى اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك، مشيرا إلى أن الجيش الروسى استهدف البنية التحتية المدنية فى منطقة سلوفيانسك بمنطقة دونيتسك بالصواريخ، وكذلك شنوا 4 غارات جوية وفتحوا النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة حوالى 20 مرة.

وذكر البيان أنه لم تدر أية معارك فى مناطق فولين وبوليسيا وسيفرسكى وسلوبوزانسكى، حيث ظل الوضع دون تغيير إلى حد ما، كما لم يتم الكشف عن مجموعات هجومية روسية، بينما يواصل الجيش الروسى تشديد تأمين المواقع داخل المناطق الحدودية لمنطقة بريانسك.

ومن ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية فى مناطق كوبيانسك وليمان، كما شن الجيش الروسى هجمات تجاه مناطق ديبروفا وسربريانسكى ودفوريشنا وخاركيف، بجانب بعض مناطق لوجانسك ودونيتسك.

ونوه البيان عن أن القوات الروسية تحافظ على موقف دفاعى فى مناطق زابوريجيا وخيرسون.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكرانى، لا تزال القوات الروسية تتكبد خسائر فى صفوفها، حيث قتل حوالى 30 جنديا روسيا فى 11 مارس الجارى، فى منطقة زابوريجيا.