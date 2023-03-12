النواب الأمريكى: إدارة بايدن لديها الأدوات للتعامل مع أزمة بنك سيليكون فالى

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "أكسيوس" الإخبارى الأمريكى فى تقرير خاص أن بنك سيليكون فالى يواجه احتمالية الإفلاس التى تهدد بكارثة فى النظام المصرفى الأمريكى بأكمله، وذلك بعد أن قام عملاء البنك بسحب أكثر من 42 مليار دولار أمريكى خلال يوم واحد، الخميس الماضى، بمعدل نحو مليون دولار فى الساعة، ولذلك فإن البيت الأبيض فى سباق مع الساعة قبل عودة نظام البنوك للعمل، صباح الغد الاثنين، لضمان الأمان للمودعين ودفعهم إلى عدم سحب أموالهم من البنك.

ومن جانبه، قال مكارثى فى تصريحات -نقلها موقع "أكسيوس"- إنه تحدث مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ورئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول، مؤكدا أنهم "لديهم الأدوات اللازمة للتعامل مع الوضع الحالى، كما أنهم يعرفون مدى جدية الأمر، ويعملون للإعلان عن قرارات قبل فتح الأسواق".

وأضاف مكارثى: "آمل أن يتم الإعلان عن شيء ما اليوم لحل الأزمة.. هذا البنك فريد من نوعه، حيث يمتلكون أصولًا ولديهم عملاء رائعون، ومن الممكن جدًا لشخص ما شراء هذا البنك، وأعتقد أنه سيكون أفضل نتيجة للمضى قدما وتهدئة أسواق المال".

وأوضح موقع "أكسيوس" أن الأزمة الحالية هى فى شعور الشركات والأفراد فى الولايات المتحدة بعدم الأمان بعد أزمة بنك سيليكون فالى، وهو ما قد يدفعهم إلى سحب أموالهم المودعة فى البنوك، ما سيؤدى بدوره إلى كارثة مصرفية سيروح ضحيتها العديد من البنوك الصغيرة وتبقى فقط البنوك الكبيرة صامدة.