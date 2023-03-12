الإمارات تؤكد دعمها لكافة جهود التوصل لحل سياسى للأزمة الروسية الأوكرانية

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات صقر غباش، اليوم الأحد، مع النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكرانى أولكسندر كورنينكو والوفد المرافق له، على هامش اجتماعات الجمعية الـ146 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقدة فى البحرين.
وبحث المسئولان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانى بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشار غباش إلى أن موقف بلاده كان وما يزال واضحا تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ حثت الإمارات على تفعيل الحوار باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة وإنهاء الحرب حفاظا على أرواح المدنيين وتغليبًا للغة العقل.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلمانى بين المجلسين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية ومناقشة الآراء والمواقف السياسية فى المحافل البرلمانية المختلفة بما يواكب العلاقات المتنامية بين البلدين.
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