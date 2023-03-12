العالم اليوم - زيلينسكي: مقتل أكثر من 1100 روسي في أقل من أسبوع في باخموت

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 11:16 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أكثر من 1100 قتيل سقطوا في صفوف القوات الروسية خلال أقل من أسبوع في المعارك قرب باخموت، التي تعد محورالقتال حاليا شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي المصور: "في أقل من أسبوع، بدءا من السادس من مارس، تمكنا من قتل أكثر 1100 جندي معاد في قطاع باخموت وحده".

وأضاف أن 1500 جندي روسي أصيبوا أيضا بجروح بالغة بما يكفي لإبعادهم عن أي عمليات أخرى، كما "دمرت عشرات القطع من عتاد العدو وأكثر من 10 مستودعات ذخيرة روسية".

وسيطرت قوات روسية وقوات تابعة لـ"فاغنر" على منطقة في الجزء الشرقي من المدينة ومشارفها من جهة الشمال والجنوب، لكنها أخفقت حتى الآن في حصارها بالكامل.

خسائر أوكرانية مؤلمة

وتقول موسكو إن السيطرة على باخموت ستحدث ثغرة في الدفاعات الأوكرانية، وستكون خطوة في سبيل السيطرة الكاملة على منطقة دونباس الصناعية، وهي هدف كبير في الحرب.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، عن مقتل 220 من الجنود الأوكرانيين في دونيتسك خلال يوم واحد.

ولفتت إلى القضاء على 3 مجموعات استطلاع في دونيتسك وزابوريجيا، مشيرة إلى مقتل 100 جندي أوكراني على محور ليمان.

وتابعت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتي هليكوبتر من طراز Mi-8 وطائرة بدون طيار، كما دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من مدينة زابوريجيا".