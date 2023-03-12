عاجل.. صندوق النقد الدولى: نراقب عن كثب تطورات انهيار بنك سيليكون فالى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بأن صندوق النقد الدولى قال إنه يراقب عن كثب تطورات انهيار بنك سيليكون فالى وتداعياته على الاستقرار المالى وتداعياته على الاستقرار المالى.





وأعلنت السلطات الأمريكية، فى وقت سابق إغلاقها مجموعة "سيليكون فالى" المالية، وبدأت موجة بيع لأسهم البنوك على نطاق واسع على مستوى العالم. وبحسب التقرير، فقد تم إسناد الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، لافتًا إلى عرض قيمته 1.5 ضعف الراتب لموظفى بنك "سيليكون فالى"، مقابل 45 يوم عمل.

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