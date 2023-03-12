داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على الصحفيين بأفغانستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 09:29 مساءً - أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن تفجير يوم السبت في حفل توزيع جوائز صحفية في ولاية بلخ بشمال أفغانستان.

وقالت وكالة أعماق للأنباء الناطقة بلسان التنظيم المتطرف، اليوم الأحد إن التفجير نجم عن حقيبة مفخخة داخل مركز ثقافي شيعي.

وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجرح 30 آخرون، من بينهم 16 صحفيا، في التفجير الذي وقع في مركز تابيان الشيعي في مدينة مزار الشريف.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الهجوم ودعت إلى حماية الصحفيين الأفغان الذين قالت إنهم يظهرون شجاعة هائلة.