مسؤول أمريكى سابق للقاهرة الإخبارية: بايدن رفع الميزانية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أعلن الجمهوريون أنهم لن يحاولوا خفض ميزانية الدفاع، وربما يقدمون على خفض بعض الميزانيات الأخرى، لكنهم لن يقتربوا من الميزانية الدفاعية.

وبحسب لورانس كورب، مساعد وزير الدفاع الأمريكى الأسبق، فإن بايدن منذ أن تولى السلطة وهو يسعى لرفع ميزانية وزارة الدفاع، لكنه لم ينجح فى ذلك العام الماضى، إذ كان الكونجرس فى حاجة للأموال بشكل عاجل.

وأوضح "كورب"، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن بايدن لا يسير على خطى الصين، التى أعلنت زيادة ميزانيتها الدفاعية، بل إنه منذ توليه سدة الحكم وهو يقترح بشكل أساسى ويطالب بتلك الزيادة.

وأضاف مساعد وزير الدفاع الأمريكى الأسبق، أن ميزانية الدفاع ارتفعت بنحو 100 مليار دولار عن السابق، منذ تولى بايدن الرئاسة.

وذكر "كورب" أن ميزانية الدفاع لن تتم موافاتها عن طريق الحزبين الجمهورى والديمقراطى فقط، لافتا إلى أن الزيادة التى طالب بها بايدن تتعلق بنسبة التضخم، إذ إنه يريد من خلال زيادة الميزانية الدفاعية، دعم الحرب فى أوكرانيا.