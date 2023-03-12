القاهرة الإخبارية: افتتاح اجتماع وزراء الإعلام العرب بالكويت

وأضافت الحناوى، فى رسالتها لـ"القاهرة الإخبارية"، أن اليوم شهد اجتماع فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام فى التصدى لظاهرة الإرهاب، وتسعى الدول العربية من خلال هذه الاجتماعات لتوحيد الكلمة لمواجهة أهم القضايا والملفات التى تشغل الشارع العربى، وسيكون على هامش هذه الاجتماعات زيارات ميدانية لأهم الأماكن التراثية والسياحية بدولة الكويت.
وأشارت إلى انتهاء الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والعشرين لفريق الخبراء، المكلف بمتابعة التصدى لظاهرة الإرهاب، وتحدث أمام الجلسة السفير أحمد خطاب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام والاتصال.
وتابعت أن "خطاب" أكد على ضرورة إحكام التعامل الإعلامى مع ظاهرة الإرهاب التى تتجاوز انعكاساتها إزهاق الأرواح وترويع الأبرياء واستنزاف المقدرات الاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية، وتعطيل المشاريع التنموية للدول، واستهداف الاستقرار وزعزعة السلم الأهلى.
وأوضحت أن اجتماع اللجنة يأتى فى توقيت دقيق نظرًا للتطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو ما يزيد من أهمية دور الإعلام، لتوضيح الحقائق أمام الرأى العام حتى يتمكن من التصدى للشائعات وتزييف الحقائق.
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