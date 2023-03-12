القاهرة الإخبارية: خطط لتقليص عدد مقاعد مجلس النواب فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - ويخطط تحالف "إشارة المرور" الحاكم، والمكون من أحزاب: الاشتراكى الديمقراطى، والخضر، والديمقراطى الحر، إلى خفض عدد النواب من 736 إلى 630 عضوًا.
ويشمل المقترح أن يتقلص البوندستاج، بعد الانتخابات المقبلة، المقرر لها عام 2025.
وعقب الانتخابات التى جرت فى عام 2021، أصبح البرلمان الألمانى أكبر بـ736 مقعدًا.
ويملك حزب الديمقراطى الاجتماعى الأغلبية بـ206 مقاعد، وحزب المسيحى الديمقراطى بـ197 مقعدًا، وحزب الخضر 90 مقعدًا، وحزب الديمقراطى الحر 118 مقعدًا، وحزب البديل من أجل ألمانيا 78 مقعدًا، وحزب اليسار 39 مقعدًا.
وفى عام 2021، بلغ معدل إقبال الناخبين فى الانتخابات الفيدرالية 76.6%، وفقًا لنتيجة الانتخابات.
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