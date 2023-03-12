مولودوفا تعلن إحباط مؤامرة تخريبية مدعومة من روسيا داخل أراضيها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 08:23 مساءً - أعلنت شرطة مولدوفا مساء اليوم الأحد إحباط مؤامرة تخريبية مدعومة من روسيا داخل أراضيها.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أكدت شرطة مولدوفا، الأحد، قبل ساعات من تظاهرة مناهضة للحكومة، توقيف عناصر شبكة "نظمتها موسكو" بهدف زعزعة استقرار البلد هذا الصغير من الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال قائد الشرطة فيوريل سيرناوتيان خلال مؤتمر صحفي إن "عقب المداهمات مساء السبت، استجوب المحققون 25 رجلًا واحتُجز 7 منهم".

ولفت إلى أن أحد الشرطيين تمكّن من التسلل إلى المجموعة التي يرأسها رجل روسي مولدوفي، مشيرًا إلى توفّر "10 ساعات" من التسجيلات المرئية والصوتية ضده.

وأضاف: "وصل أشخاص من روسيا لتأدية دور تدريبي محدّد".

وأوضحت السلطات المولودوفية أنها تحرّكت بعدما "تلقّت معلومات عن المجموعة من قبل الاستخبارات الروسية بشأن تنظيم أعمال لزعزعة الاستقرار في أراضينا من خلال تظاهرات".

حشد حزب الثري الهارب الموالي لروسيا إلهان شور قواته مجددًا في الأسابيع الأخيرة ضدّ الحكومة المولدوفية الموالية لأوروبا، وسط تصاعد التوتر بين موسكو وكيشيناو.

ونظّم هذا الحزب عدة تجمعات يُشتبه في أنه دفع للمشاركين من أجل حضورها.

وبعد ظهر الأحد، انطلقت تظاهرة جديدة في العاصمة كيشيناو.

وفي سياق متصل، تشهد جورجيا في الأيام القلية السابقة اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في عاصمة جورجيا تبليسي وسط موجة من الاحتجاجات أثارها قانون "المنظمات الأجنبية" المثير للجدل، مما يعكس حجم الهوة بين السلطات والسكان في البلاد.

وأكد عضو لجنة مجلس "الدوما" الروسي للأمن ومكافحة الفساد، أدالبي شاجوشيف، أن واشنطن تعد لإثارة حرب أهلية في جورجيا، في سيناريو مجرّب في الإطاحة بالحكومات.

وقال: "واشنطن تعد لحرب أهلية طاحنة في جورجيا. هذا يصبح واضحا عندما يتم نقل المسلحين من أوكرانيا إلى جورجيا، وهذا واقع".

وأشار إلى أن هذا السيناريو تم تجربته واختباره للإطاحة بالحكومة.

وأضاف أنه "خلال أحداث الميدان، تم نقل المقاتلين الجورجيين إلى أوكرانيا، والآن يتم نقل المقاتلين الأوكرانيين إلى جورجيا".

كذلك وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، التظاهرات التي شهدتها جورجيا هذا الأسبوع؛ بأنها "محاولة تغيير النظام بالقوة".

وقال لافروف، في تصريح للتلفزيون الروسي: "يشبه ذلك كثيرا تظاهرات ساحة ميدان في كييف".

وتابع لافروف أن مشروع قانون العملاء الأجانب، الذي زعموا أنه سبب المظاهرات، لم يكن سوى ذريعة لبدء محاولة تغيير السلطة بالقوة في جورجيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن أحداث جورجيا مدبرة من الخارج ومدفوعة بالرغبة في خلق مصدر إزعاج على حدود روسيا.

ووصف لافروف تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن الوضع في جورجيا بالنفاق، مشيرًا إلى موقف الغرب المختلف جوهريا تجاه احتجاجات المعارضة في جورجيا ومولدوفا.

وأشار إلى أن الثورة الأوكرانية في العام 2014 التي تعتبرها موسكو محاولة انقلاب دبرها الغرب.

وأفادت تقارير إعلامية باعتقال العديد من المتظاهرين وإصابة العشرات من ضباط الشرطة بجروح بسبب المظاهرات في جورجيا.

واستخدمت الشرطة الجورجية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرة في العاصمة تبليسي رفضًا لقانون "العملاء الأجانب".

وأظهر بث تلفزيوني أحد المتظاهرين المعارضين لمشروع القانون، الذي يعتبرونه أداة لترهيب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وهو يلقي قنبلة مولوتوف باتجاه عناصر من شرطة مكافحة الشغب.

وجاءت التظاهرات عقب مصادقة أولية لمجلس النواب في وقت سابق الثلاثاء على مشروع القانون.

وعبرت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي عن دعمها للمتظاهرين وتعهدت رفض القانون.

وقالت في فيديو من الولايات المتحدة حيث تجري زيارة: "أقف معكم لأنكم تمثلون جورجيا الحرة التي ترى مستقبلها في أوروبا ولن تسمح لأحد بسرقة هذا المستقبل".

واعتبرت السفارة الأمريكية في جورجيا، التشريع "مستلهما من الكرملين"، وقالت إنه يناقض رغبة جورجيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقالت السفارة في بيان "اليوم يوم أسود للديموقراطية في جورجيا" مضيفة إن التشريع يثير تساؤلات بشأن "التزام الحزب الحاكم بالتكامل الأوروبي-الأطلسي".