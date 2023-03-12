رئيس وزراء أوكرانيا: صمدنا فى وجه الهجوم الصاروخى الروسى الضخم الـ15

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال، اليوم الأحد، إن أوكرانيا صمدت هذا الأسبوع فى وجه الهجوم الصاروخى الروسى الضخم ال15 منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بالتزامن مع إطلاق حملة الزراعة الثانية فى البلاد.





وأضاف شميهال -فى بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية- إن روسيا تواصل هجماتها ضد شبكات الطاقة، مضيفا أن أوكرانيا استطاعت مقاومة 15 هجومًا صاروخيًا منذ بادية الحرب، ومازال نظام الطاقة فى البلاد صامد، مؤكدا أن الكهرباء ستعود مرة أخرى تدريجيا إلى المناطق المتضررة. وأضاف شميهال أن الحكومة الأوكرانية خصصت هذا الأسبوع 5 ملايين غريفنا من الأموال الاحتياطية لميزانية الدولة لمشروع تجريبى لاستعادة مرافق الطاقة حتى تتمكن من تلبية متطلبات الأمن فى زمن الحرب، ومن المتوقع نتائج ملموسة لهذا العمل فى المستقبل القريب. وأشار شميهال إلى أن أوكرانيا بدأت بالفعل حملة البذر الثانية خلال الحرب، حيث زرعت أول 16 ألف هكتارا من الحبوب والمحاصيل البقولية، كما قامت أوكرانيا وبولندا بتبسيط عبور الحدود للمنتجات الزراعية، موضحا أن العمل جارى لتوسيع مبادرة الحبوب وتوسيع الشحن العابر فى موانئ نهر الدانوب.

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