الجيش العراقى يلقى القبض على 3 إرهابيين فى ديالى

جدة - نرمين السيد - وقال رسول -حسبما نقلت قناة الإخبارية العراقية اليوم الأحد- إنه تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، قامت قطاعات الأمن بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ونصب الكمائن الثابتة والمتحركة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار فى مختلف مناطق قاطع المسؤولية ضمن قيادة عمليات ديالى.
وأضاف أن القطاعات تمكنت من إلقاء القبض على 3 اشخاص وفق أحكام المادة (4 إرهاب) وضبط عبوتين ناسفتين، كما تمكنت من تدمير وكر للإرهابيين".
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