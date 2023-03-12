مراسل القاهرة الإخبارية: ترحيب حكومى بإقرار الشيوخ الفرنسى رفع سن التقاعد

جدة - نرمين السيد - فوجئ الفرنسيون، صباح اليوم الأحد، بمصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، الذى أثار موجة عارمة من الغضب خلال الأسابيع القليلة الماضية، صاحبها موجة من الاحتجاجات والإضرابات أثرت على المرافق الرئيسية للدولة.





وأكد خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، أن القرار لاقى ترحيبًا كبيرًا من جانب الحكومة الفرنسية، التى اعتبرته خطوة رئيسية لحسم هذا الملف. وأوضح أن النقابات العمالية، التى دعت فى الأساس للاحتجاج على القرار، اعتبرت مصادقة "الشيوخ" الفرنسى على القرار، بمثابة مأزق وضعت فيه الحكومة الفرنسية، كما أعربوا عن مخاوفهم إزاء ما يمكن أن تحمله الأسابيع المقبلة من توترات فى هذا الملف. كان فيليب مارتينيز، مدير الاتحاد العمالى اليسارى "سى جى تى"، دعا إلى إجراء استفتاء على تعديلات نظام التقاعد، معربًا عن سخطه إزاء عدم استماع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى أصوات الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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