العالم اليوم - إيران: الاتفاق مع السعودية سيساعد في إنهاء حرب اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 07:19 مساءً - قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن التوصل إلى اتفاق مع السعودية لإعادة العلاقات الثنائية، سيسهم في التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في اليمن، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد.

ووافقت إيران والسعودية الجمعة على إعادة العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، بعد 7 سنوات من التوترات بين البلدين، وذلك بوساطة صينية.

وقالت وكالة أنباء "إيرنا"، نقلا عن بيان صادر عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إن الاتفاق مع السعودية "سيسرع الجهود لتجديد اتفاق وقف إطلاق النار"، و"وسيسهم في بدء حوار وطني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في اليمن".

وانتهى وقف إطلاق النار، الأطول في نزاع اليمن، في أكتوبر الماضي، لكن الجانبين توقفا عن القيام بإجراءات تصعيدية قد تؤدي إلى اشتعال القتال.