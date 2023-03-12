القاهرة الإخبارية: إضراب عام فى مطار برلين غدا

جدة - نرمين السيد - وأضاف مرزوق، إن هناك إضرابًا عامًا فى مطار برلين غدًا، ولن تقلع طائرة من المطار ما يؤثر على 27 ألف مسافر.
وأشار إلى أن الشركة التى تدير المطار كتبت على موقعها الرسمى بيانًا لتنبيه المسافرين بعدم الحضور غدًا للمطار والاتصال بشركات الطيران للبحث عن بديل، ومن المتوقع توقف 200 رحلة لمدة يوم كامل.
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