القاهرة الإخبارية: مقتل 19 شخصا فى هجوم جديد على قرية بالكونغو

جدة - نرمين السيد - لقى 19 شخصًا على الأقل حتفهم فى هجوم يشتبه أن متشددين إسلاميين نفذوه على قرية شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأضرموا النيران فى منشأة طبية وفندق هناك، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ووقع الهجوم فى قرية "كيريندرا" الواقعة بإقليم نورث كيفو على بُعد كيلومترات قليلة من موقع هجوم سابق فى قرية مجاورة أودى بحياة 35 شخصًا على الأقل الأسبوع الماضى. وحمّل جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية المسؤولية فى هجوم الأسبوع الماضى على جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وهى جماعة مسلحة أوغندية مقرها شرق الكونغو أعلنت الولاء لتنظيم داعش الإرهابى، وتشن غارات متكررة على القرى. وحمّل سادام باتانجولى، وهو أحد سكان قرية مجاورة وعضو فى منظمة مدنية محلية، مسؤولية هجوم اليوم على هذه الجماعة أيضًا. وقال باتانجولى: "سُمع إطلاق نار فى محيط كيريندرا. وصلت القوات الديمقراطية المتحالفة وأضرمت النار فى مستشفى بعد نهب أدويته، كما أضرموا النار فى فندق". وأضاف "باتانجولى" إن المسلحين خطفوا عددًا من الناس، وهم الآن فى عداد المفقودين. وأكد مسؤولان فى المنطقة تفاصيل إحراق المبانى وعدد القتلى.

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