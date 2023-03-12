كريشان : ربط عمال الوطن بكفالات مالية لضمان استمرارهم في " الميدان "

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 مارس 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج - قال وزير الادارة المحلية ونائب رئيس الوزراء توفيق كريشان : أن الوزارة وضعت شروطا لتعيين عمال الوطن في البلديات، ومن أبرزها الإعلان عن التعيينات في مختلف وسائل الإعلام، لضمان الشفافية في التعيينات وربط العامل بكفالة مالية للتأكيد على استمراره في العمل بالميدان. جاء ذلك خلال لقائه رؤساء وأعضاء مجالس بلديات المزار الجديدة ورابية الكورة ودير أبي سعيد وبرقش في محافظة اربد .

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