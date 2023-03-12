الجارديان: سوناك يطور شبكة الكهرباء لتدفئة حمام السباحة الخاص به

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأحد، أن رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك ينفق على رفاهيته بتحديث شبكة الكهرباء شمال منطقة يوركشاير لتدفئة حمام السباحة الخاص به، رغم أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء التى تواجهها المملكة المتحدة.





وأوضحت الصحيفة -عبر موقعها الإلكترونى- أن المسبح المدفأ الجديد لسوناك يستخدم قدرًا كبيرًا من الطاقة لدرجة أنه كان لابد من ترقية شبكة الكهرباء المحلية لتلبية متطلبات الطاقة الخاصة به. وأشارت إلى أنه بينما يواجه العديد من البريطانيين فواتير كهرباء متزايدة ويحاولون الحد من استخدامهم للطاقة، تم تركيب معدات إضافية مؤخرًا فى جزء بعيد من شمال يوركشاير لتوفير سعة إضافية من الشبكة الوطنية إلى دائرة رئيس الوزراء البريطانى.

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