زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأفاد مركز الأبحاث الألمانى لعلوم الأرض، بأن الزلزال بلغت شدته 4.5 درجة، ووقع الساعة 04:03 مساء بتوقيت كابول، على عمق 151 كيلومترا، بحسب وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية.

ويتعرض إقليم بدخشان الأفغانى بشكل متكرر للزلازل، الأمر الذى أثار قلق الجيولوجيين.

ووفقا للتقرير، فإن بدخشان معرض للزلازل بسبب قربه من صدع شامان ودول آسيا الوسطى. كما تعرض إقليم بدخشان لعدة انهيارات جليدية الشهر الماضى، مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.