أوكرانيا: 6 سفن حربية روسية تتواجد فى بحر آزوف والبحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وذكرت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية -فى بيان أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- أنه حتى الآن لا تزال ست سفن حربية روسية متواجدة فى بحر آزوف والبحر الأسود، ولم يتم رصد حاملات صواريخ بينها.

وأوضح البيان أنه "على وجه الخصوص لا تزال 5 سفن حربية روسية جاهزة للقتال فى البحر الأسود وواحدة فى بحر آزوف، والمجموعة البحرية الروسية قلصت تواجدها فى البحر الأبيض المتوسط إلى 7 سفن حربية بما فى ذلك 3 حاملات صواريخ بإجمالى 20 صاروخا "كروز" من طراز كاليبر".