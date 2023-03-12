أوكرانيا: 6 سفن حربية روسية تتواجد فى بحر آزوف والبحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وذكرت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية -فى بيان أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- أنه حتى الآن لا تزال ست سفن حربية روسية متواجدة فى بحر آزوف والبحر الأسود، ولم يتم رصد حاملات صواريخ بينها.
وأوضح البيان أنه "على وجه الخصوص لا تزال 5 سفن حربية روسية جاهزة للقتال فى البحر الأسود وواحدة فى بحر آزوف، والمجموعة البحرية الروسية قلصت تواجدها فى البحر الأبيض المتوسط إلى 7 سفن حربية بما فى ذلك 3 حاملات صواريخ بإجمالى 20 صاروخا "كروز" من طراز كاليبر".
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