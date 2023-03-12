العالم اليوم - مصر.. بدء إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" الأربعاء المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 05:17 مساءً - أعلنت الحكومة المصرية بدء إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" من خلال مستشار الطرح يوم الأربعاء القادم، الذي سيتواصل مع المستثمرين ويتيح البيانات الخاصة بالشركتين.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إنه قد تم التوافق على طرح أربع شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية، وذلك من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات.

وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان، الأحد، أن عملية الطرح، التي يشرف عليها صندوق مصر السيادي، تهدف إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي في مصر.

وفي فبراير الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري عزم الحكومة المصرية طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

وأضاف مدبولي أن خطة الطرح تشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين.

وقال مدبولي إنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولي.