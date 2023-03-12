باحثة لـ«القاهرة الإخبارية»: وزير الدفاع الصينى الجديد مقرب من الرئيس

جدة - نرمين السيد - أصبح الجنرال "لى شانج فو" وزيرًا للدفاع بالصين، كما انضم إلى اللجنة العسكرية المركزية، ليكون أول عسكرى من قوة الدعم الاستراتيجى بالجيش الصينى ينضم إلى تلك اللجنة، وهو الأمر الذى فسّره بعض المراقبين على أنه تحدٍ جديد للولايات المتحدة، لا سيما أن "لى" مُدرج على قوائم الشخصيات المُعاقبة من جانب واشنطن.





وقالت تمارا برو، الباحثة فى الشؤون الصينية، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن القرب من الرئيس الصينى يعد المعيار الرئيسى لدى الصين لاختيار من يشغل منصب وزير الدفاع، كما أكدت أنه يجب أن يكون ذا خبرات طويلة فى هذا المجال، ومُقرّب من الحزب الشيوعى الحاكم.

وأشارت إلى أن لى شانج فو، يعد أحد المقربين من الرئيس الصينى، وهو أحد القيادات التى أسهمت فى عملية تطوير الجيش الصينى خلال السنوات القليلة الماضية.

ولفتت إلى أن الصين تنظر فى الوقت الحالى بعين الاهتمام إلى تطوير جيشها وقواتها العسكرية، بما يضمن لها تحقيق أحد أبرز المستهدفات الرئيسية للحزب الشيوعى الصينى خلال السنوات المقبلة.

وحول اختيار لى تشيانج رئيسًا للوزراء، أكدت الباحثة فى الشؤون الصينية، أن الاختيار جاء استنادًا إلى ما يملكه من خبرات طويلة فى مجالات الاقتصاد، الأمر الذى يتواكب مع رغبة الصين فى إنعاش اقتصادها خلال الفترة المقبلة.