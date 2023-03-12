العالم اليوم - طهران وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق لتبادل السجناء

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 04:23 مساءً - توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي لتبادل سجناء، حسبما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي، الأحد.

وأضاف عبد اللهيان أن يسفر الاتفاق عن أن تتم عملية لتبادل السجناء قريبا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر طهران وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق لتبادل السجناء .. في رعاية الله وحفظة