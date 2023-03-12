الصين.. الإبقاء على محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى منصبيهما

جدة - نرمين السيد - أبقت الصين على محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى منصبيهما على غير المتوقع، خلال الجلسة السنوية للبرلمان، اليوم الأحد، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، فإنه بهذا القرار، أعطت الصين الأولوية لضمان استمرارية السياسات فى وقت تلوح فيه بالأفق تحديات اقتصادية داخلية وخارجية.

وأضافت أن الرئيس الصينى شى جين بينج قد خالف المعهود، مبقيًا على يى جانج "65 عامًا"، محافظًا لبنك الشعب الصينى، وليو كون "66 عامًا" وزيرًا للمالية، بينما أخذ فى تعيين حلفاء له فى المناصب الرئيسية، ضمن تعديلات تأتى مع بداية فترة ولايته الثالثة التى تستمر 5 سنوات.

وأشارت الوكالة إلى أن التغييرات جاءت أقل من المتوقع، إذ احتفظ معظم وزراء الحكومة بمناصبهم، لكن من المتوقع إعلان مزيد من التغييرات فى الأسابيع المقبلة، مع تنفيذ الصين لعملية إعادة ترتيب للهيكل التنظيمى لقطاعها المالى وجهات حكومية أخرى.

وقالت ماتى بيكينك، مدير شئون الصين فى شبكة المعلومات الاقتصادية لدى إيكونوميست: "اختيار الاستمرارية فى هذه الأدوار الاقتصادية الحساسة يظهر الاهتمام بالمصداقية والاستقرار".

وأضافت: "ربما يكون إقرارًا ضمنيًا ببعض التحديات التى تواجهها بكين فى الوقت الحالى، التحدى الحقيقى أمام إدارة شى الثالثة، هو ما إذا كانت ستتعامل مع الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد الصينى وتنفذ الإصلاحات اللازمة لضمان قدرة الصين على المنافسة على المدى البعيد".

وحددت الحكومة هدفًا للنمو الاقتصادى فى 2023، عند نحو 5%، ارتفاعًا من 3% العام الماضى، الذى كان أحد أقل معدلات نموها الاقتصادى فى عقود.