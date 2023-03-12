جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية رغدة أبو ليلة، خلال التقرير، إن بداية الانهيار كانت بطرح 2.25 مليار دولار من أسهم البنك، وسط موجة انخفاضات تضرب قطاع البنوك عالميًا بعد انهيار أسهم "إس فى بى"، ما أدى إلى تعليق تداول أسهم "إس فى بى" بعد فقدانه 69% من قيمته.
ومن جانبها، أعلنت السلطات الأمريكية إغلاقها مجموعة "سيليكون فالى" المالية، وبدأت موجة بيع لأسهم البنوك على نطاق واسع على مستوى العالم.
وبحسب التقرير، فقد تم إسناد الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، لافتًا إلى عرض قيمته 1.5 ضعف الراتب لموظفى بنك "سيليكون فالى"، مقابل 45 يوم عمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكبر مقرضى شركات التكنولوجيا.. تفاصيل انهيار بنك «سيليكون فالى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.