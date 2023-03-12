أكبر مقرضى شركات التكنولوجيا.. تفاصيل انهيار بنك «سيليكون فالى»

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية رغدة أبو ليلة، خلال التقرير، إن بداية الانهيار كانت بطرح 2.25 مليار دولار من أسهم البنك، وسط موجة انخفاضات تضرب قطاع البنوك عالميًا بعد انهيار أسهم "إس فى بى"، ما أدى إلى تعليق تداول أسهم "إس فى بى" بعد فقدانه 69% من قيمته.

ومن جانبها، أعلنت السلطات الأمريكية إغلاقها مجموعة "سيليكون فالى" المالية، وبدأت موجة بيع لأسهم البنوك على نطاق واسع على مستوى العالم.

وبحسب التقرير، فقد تم إسناد الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، لافتًا إلى عرض قيمته 1.5 ضعف الراتب لموظفى بنك "سيليكون فالى"، مقابل 45 يوم عمل.