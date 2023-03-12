لى شانجفو.. «القاهرة الإخبارية» تستعرض تاريخ وزير الدفاع الصينى الجديد

جدة - نرمين السيد - استعرض تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، السيرة الذاتية لوزير الدفاع الصينى الجديد، والذى يأتى اختياره بالتزامن مع توتر العلاقات الصينية الأمريكية بسبب صراع السيادة على شبه جزيرة تايوان.





وأشار التقرير إلى أن الوزير "لى شانجفو" هو أحد المشاركين فى تحديث جيش التحرير الشعبى الصينى، وعمل رئيس أركان، ثم نائب مدير فى إدارة التسليح. كما أشار التقرير إلى أن وزير الدفاع الصينى الجديد كان رئيسًا لإدارة تطوير المعدات فى عام 2017، ونائب قائد قوة الدعم الاستراتيجى للجيش فى 2016. وكانت إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، قد فرضت عقوبات على لى شانجفو فى عام 2018.

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