العالم اليوم - خلال يوم واحد.. روسيا تكشف عن "خسائر مؤلمة" لأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر خلال يوم واحد.. روسيا تكشف عن "خسائر مؤلمة" لأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 03:22 مساءً - كشفت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، عن مقتل 220 من الجنود الأوكرانيين في دونيتسك خلال يوم واحد.

ولفتت إلى القضاء على 3 مجموعات استطلاع في دونيتسك وزابوريجيا، مشيرة إلى مقتل 100 جندي أوكراني على محور ليمان.

وتابعت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتي هليكوبتر من طراز Mi-8 وطائرة بدون طيار، كما دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من مدينة زابوريجيا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الروسية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية 12 غارة جوية، و5 ضربات صاروخية.

وأضافت الوزارة: تعرضت مدينة زابوريجيا للقصف بعدة صواريخ ما أدى إلى تدمير عدد من مرافق البنية التحتية للمدينة، متابعة: القوات الروسية ضاعفت هجماتها وعملياتها في محاول للتقدم باتجاه الحدود الإدارية لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك في اتجاهات باخموت وليمان وأفدييفكا ومارين وشختار.

ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية تصدت لأكثر من 95 هجوما للقوات الروسية في محاولات للتقدم في دونيتسك ولوغانسك.

وكشفت أنه خلال ساعات الصباح الباكر شن سلاح الجو الأوكراني غارات على 6 مناطق لتمركز القوات والمعدات الروسية.