باحث سياسى لـ القاهرة الإخبارية: باخموت نقطة على الطريق لتحقيق أهداف روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود الأفندى، الأكاديمى والباحث السياسى، إن هناك مدن مختلفة محصنة فى أوكرانيا وليست باخموت وحدها، كما أن باخموت نقطة على الطريق لتحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن "أول اهداف العملية العسكرية تحرير دونباس والتى بها مدن رئيسية غير محررة، ففعليا باخموت نقطة بداية للتحرير وإسقاط هذه المدن مهم للغاية". وتابع: "كما أن هناك أراضى شاسعة غاباوية أى ليس هناك أى مدن محصنة ويصبح الطريق لها سهلا، وهناك مدن كبيرة لا تحصنها القوات الأوكرانية بسبب الكثافة السكانية، وهى تحصن بلدات صغيرة، فباخموت مثلا قبل العملية العسكرية كان عدد سكانها 75 ألفا وحاليا لا يتجاوزون 200 مواطن، لذلك هى تتحصن فى المدن لاستغلال البيوت والبنايات العالية لنشر القناصة وزراعة اأسلحة بين البيوت". واستطرد: "منظمة العفو الدولية قالت إن القوات الأوكرانية بهذه العملية تهدد حياة المدنيين الوكران، واختفى هذا التقرير فى اليوم التالى، وفعليا هى نقط استراتيجية يجب عبورها لتحقق روسيا أهداف العملية العسكرية".

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