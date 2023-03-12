مراسلة «القاهرة الإخبارية» توضح ملابسات استشهاد 3 فلسطينيين اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنه سقط 84 شهيدا فلسطينيا منذ بداية عام 2023، وهو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ بداية العام، منهم 15 طفلا وسيدة، ومنهم معتقلا واحدا لدى سلطات الاحتلال.





وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "كما سقط 3 شهداء صباح اليوم غرب نابلس، هم عدى الشامى وجهاد الشامى ومحمد الدبيك، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على المتواجدين فى محيط المكان وأصيب اثنين". وتابعت: "حسب المصادر الرسمية فتتحدث أنهم كانوا يستقلون مركبة ويمرون بأحد الشوارع دون أى نية لمواجهة قوات الاحتلال أو الاشتباك معهم، إلا أن الإعلام الإسرائيلى أكد أن هؤلاء الشباب كانوا سيقومون بعملية عند هذا المفترق وقبل لحظات تم اكتشافهم وإطلاق النار عليهم، دون وقوع إصابات بين جيش الاحتلال، فيما أعلنت القوى الوطنية الحداد الشامل فى مدينة نابلس على أرواح الشهداء، وبالفعل كان هناك شخص رابع تم اعتقاله وإلى الآن لا نعرف مصيره".

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