مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا تنفى مزاعم أوكرانيا بمقتل 100 ألف جندى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": "حتى الآن وزارة الدفاع الروسية تنفى جميع التقارير والعلومات التى تخرج من القيادة الأوكرانية والتى تقول إن ضحايا الجيش الروسى تجاوز الـ100 ألف قتيل وتؤكدا أن عدد الضحايا الروس فى صفوف الجيش الروسى لا يتجاوز 6 آلاف قتيل".

وتابع: "أما التقارير الغربية والمعلومات الأوكرانية التى تتحدث أن القتلى الروس تجاوزوا المائة ألف قتيل روسى تابعين إلى الجيش الروسى يتم نفيها بشكل قاطع من قبل القيادة الروسية، وتصفها فى إطار المعلومات المغالطة لتشويه الجيش الروسى".

واستطرد: "مجموعة فاجنر التى تقاتل فى مدينة باخموت لم تتحدث عن عدد قتلى بشكل رسمى ولم تعلن سوى عن أنها تتقدم، والأنباء تتحدث عن أن القوات الروسية أصبحت على بعد كيلو متر واحد من وسط باخموت، كما أن هناك قتال عنيف حول نهر باخموتكا بباخموت ويمكن الجزم أن القوات الروسية استطاعت السيطرة على الجزء الشرقى لمدينة باخموت، كما أن قوات فاجنر تتقدم لمحاولة السيطرة على الأجزاء التى تحت السيطرة الأوكرانية".