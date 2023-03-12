تحديات المياه.. الأمم المتحدة تدعو لمؤتمر دولى فى مارس الجارى

جدة - نرمين السيد - دعت الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولى، لبحث أزمة المياه، خلال الفترة من 22 - 24 مارس الجارى، لأجل إيجاد حلول لتغيير قواعد اللعبة للأزمة العالمية المتمثلة فى "فائض المياه"، مثل العواصف والفيضانات، وقلة المياه، مثل الجفاف وندرة المياه الجوفية، وكثرة تلوث المياه، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال يوكا براندت، ممثل عن دولة هولندا المستضيفة للمؤتمر: "نواجه تحديات جديدة باستمرار، مثل الجفاف والفيضانات وعواقب ارتفاع مستوى سطح البحر فى كل من أوروبا ومنطقة البحر الكاريبى، وعلى الرغم من هذه التحديات، يمكن أن تكون المياه عاملًا للتلاقى والتواصل، وإذا تمت إدارتها بشكل جيد فإنها يمكن أن تكون حافزًا للمساواة والازدهار والاستدامة.

وأضاف المسؤول الهولندى منذ أكثر من 900 عام، أدركنا قدرة المياه على أن تكون منصة تجمعنا عبر الانقسامات والمصالح الخاصة، وعبر الحدود والحواجز التى أنشأناها، مؤكدًا أن العالم بحاجة إلى المزيد من الشراكات والاستثمارات والعمل، مشيرًا إلى أن العالم بحاجة إلى خطة عمل للمياه مليئة بالتزامات جريئة لتسريع تنفيذ عقد العمل من أجل المياه.

وأكد السفير جونيبك حكمت، ممثل عن دولة طاجسكتان، أن التقدم المحرز فى تحقيق هدف التنمية المستدامة السادس والأهداف الأخرى بطيء، بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 وأزمات المناخ والصراعات، داعيًا إلى العمل بوتيرة أسرع بمعدل أربع مرات للمضى قدمًا على المسار الصحيح.

وقال: "تعتبر المياه الرابط بين جميع التحديات الخطيرة فى عصرنا، من الأمن الغذائى وأمن الطاقة إلى الصحة وتغير المناخ وشاهدنا ما حدث من فيضانات العام الماضى، فى باكستان ونيجيريا، أو موجات الجفاف الهائلة والحرائق فى غابات الأمازون المطيرة وأستراليا، يعد هذا كله بمثابة تذكير واقعى بقدرة المياه على قلب حياة الناس رأسًا على عقب، وتهديد صحتنا وسلامتنا وطعامنا وبيئتنا المعيشية، لافتًا إلى أنه ذكّرتنا جائحة كوفيد-19 بأن عدم الوصول إلى المياه المأمونة ومرافق النظافة والصرف الصحى يخلق المخاطر ونقاط ضعف غير مسبوقة.